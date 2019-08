Nora Quoirin, o adolescenta cu nevoi speciale, se afla alaturi de familie in statiunea Dusan, situata intr-o rezervatie naturala din apropiere de Seremban, la circa 63 kilometri sud de capitala Kuala Lumpur, cand a disparut.

Potrivit ONG-ului Lucie Blackman Trust, care sustine eforturile familiei de a o gasi pe tanara, politia trateaza in prezent cazul ca pe o rapire.

Nora, fiica unui cuplu franco-irlandez care traieste la Londra de 20 de ani, a disparut in noaptea de sambata spre duminica in timp ce parintii ei dormeau.

