Comisia Europeana a publicat joi rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru, care arata o perceptie mult mai pozitiva a cetatenilor fata de Uniunea Europeana. Rezultatele obtinute in intervalul 7 iunie - 1 iulie, dupa alegerile europarlamentare de anul acesta, sunt cele mai bune din ultimii cinci ani, de la sondajul din iunie 2014, realizat inainte de inceputul mandatului Comisiei conduse de Jean-Claude Juncker.

Cele mai importante rezultate sunt, potrivit CE, nivelul record atins de sprijinul pentru euro si ascensiunea schimbarilor climatice pe locul al doilea, dupa imigratie, ca subiecte de interes pentru cetatenii europeni.

Increderea in UE a crescut in 20 de state membre si este in continuare mai mare decat increderea in guvernele sau parlamentele nationale.

Cele mai mari niveluri s-au inregistrat in Lituania (72%), Danemarca (68%) si Estonia (60%). "Tind sa aiba incredere" in Uniune peste jumatate din cei care au raspuns in mai multe tari - Luxemburg (59%), Finlanda (58%), Portugalia (57%), Malta si Suedia (ambele 56%), Bulgaria si Ungaria (ambele 55%), Irlanda, Polonia, Olanda si Cipru (54%), Romania si Austria (ambele 52%), respectiv Letonia si Belgia (ambele 51%).

De la precedentul Eurobarometru, din toamna lui 2018, proportia celor care au o imagine pozitiva despre UE a crescut in 23 de state membre, cel mai evident in Cipru (47%, +11), Ungaria (52%, +9), Grecia (33%, +8), Romania (60%, +8) si Portugalia (60%, +7). Pe ansamblul Uniunii, 45% din cetateni percep o imagine buna, 35% una neutra si doar 17% (cel mai scazut procentaj din ultimii 10 ani) una proasta.

Majoritatea europenilor (61%) sunt optimisti cu privire la viitorul Uniunii, in timp ce 34% sunt pesimisti.

Optimismul este cel mai ridicat in Irlanda (85%), Danemarca (79%), Lituania (76%) si Polonia (74%); cele mai scazute niveluri se inregistreaza in Regatul Unit (47%) si Franta (50%).

Functionarea democratiei in UE este considerata satisfacatoare de 55% din cetateni, procentaj in crestere cu 5 puncte procentuale fata de toamna trecuta si cu 11 puncte fata de primavara lui 2014. Numarul celor nemultumiti a scazut cu cinci puncte, la 36%.

Majoritatea cetatenilor celor 28 de tari membre (56%) sunt de parere ca "vocea lor conteaza in UE", o crestere de 7 puncte procentuale fata de toamna trecuta si de 11 puncte fata de iunie 2014. Cele mai inalte niveluri de incredere sunt in Suedia (86%), Danemarca (81%) si Olanda (76%).

Sprijinul pentru moneda unica europeana a crescut in interiorul zonei euro cu un punct procentual, la 76%, si a ramas nemodificat, la 62%, pe ansamblul UE.

Opiniile privind starea economiilor nationale sunt pozitive in proportie de 49% si negative pentru 47% din europeni. Majoritatea cetatenilor are o parere buna despre economie in 17 tari, printre care Luxemburg (94%), Danemarca (91%) si Olanda (90%). Cele mai putine opinii pozitive s-au inregistrat in Grecia (7%), Croatia si Bulgaria (ambele 20%), Italia (22%), Spania (26%) si Franta (29%).

Cele mai mari realizari ale Uniunii sunt cetatenia europeana si libertatea de miscare

Cele mai mari realizari ale Uniunii sunt cetatenia europeana si libertatea de miscare, considera majoritatea cetatenilor din toate cele 28 de state membre; 73% din europeni sunt de aceasta parere - cu 2 procente mai multi decat toamna trecuta), iar cele mai multe opinii in acest sens se regasesc in Luxemburg (93%), Germania (88%) si Spania (87%); chiar si acolo unde s-au consemnat cele mai slabe rezultate - 57% in Grecia si Italia, respectiv 52% in Bulgaria - majoritatea apreciaza avantajele de a fi european.

Libertatea de miscare in scopul de a trai, munci, studia sau a face afaceri oriunde in UE este sprijinita de o mare majoritate - 81% (in scadere cu doua procente fata de toamna lui 2018) in intreaga Uniune si peste doua treimi in fiecare stat membru, de la Lituania (94%) pana la Italia si Regatul Unit (ambele 68%).

La nivel european si national, principala preocupare a cetatenilor ramane imigratia, mentionata de 34% din cei care au raspuns la intrebari; nivelul este in scadere cu 6 puncte procentuale fata de toamna anului trecut. A crescut in schimb cu 6 procente interesul fata de schimbarile climatice, care au urcat astfel de pe locul al cincilea pe al doilea in atentia europenilor. Urmeaza la egalitate (18%) situatia economica, starea financiara a statelor membre si terorismul, urmate de mediu, care este principala preocupare pentru 13% din cetateni. Somajul este pe locul al saptelea ca subiect de interes pe ansamblul UE, cu 12%, insa pe primul loc la nivel national, cu 21%, la egalitate cu cresterea preturilor, inflatie sau costul vietii si cu asistenta sociala. Tot la nivel national, imigratia - mentionata in 17% din raspunsuri - nu se mai afla printre primele trei preocupari pentru prima data din primavara lui 2014.

In Romania, 60% din cetateni au o imagine pozitiva despre UE (fata de media europeana de 45%); 52% au incredere in Uniune (media - 44%); 50% sunt optimisti fata de piata muncii (media - 44%).

Eurobarometrul a fost realizat prin 27.464 de interviuri in statele membre ale UE si in Republica Macedonia de Nord, Turcia, Muntenegru, Serbia si Albania - candidate la aderare - precum si in randul comunitatii turce din Cipru, care nu se afla sub autoritatea guvernului de la Nicosia, precizeaza Agerpres.