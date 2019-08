O turista finlandeza a murit inecata in piscina hotelului unde era cazata pe insula greaca Samos, au informat luni surse ale politiei, deces ce creste la patru numarul deceselor cauzate de inec in ultimele cinci zile in Grecia, relateaza AFP.



Trupul neinsufletit al victimei, in varsta de 43 de ani, a fost gasit duminica noapte spre luni in mijlocul piscinei acestui hotel de pe aceasta insula din Marea Egee din apropiere de Turcia, a informat politia din Samos. O autopsie urmeaza sa fie facuta la spitalul din Samos, dar, potrivit politiei, victima consumase mult alcool, scrie Agerpres. Piscina hotelului se inchide la ora locala 19:00, iar corpul femeii a fost gasit putin dupa miezul noptii, a informat o sursa a politiei, fara sa precizeze identitatea victimei. Bilantul a urcat astfel la patru turisti inecati saptamana aceasta in Grecia. Miercurea trecuta, doua surori franceze de 16 si 19 ani au murit in piscina hotelului din Ialyssos, o statiune din insula Rodos, in sudul Marii Egee, unde isi petreceau vacanta cu familia. Se pare ca fetele nu stiau sa inoate. In aceeasi zi, in Creta, o fetita israeliana de 8 ani s-a inecat in piscina unui hotel din Hersonissos, la est de orasul Heraklion, capitala insulei.

