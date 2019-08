Un iranian care executa o condamnare la inchisoare pe viata pentru ca a proiectat un site pornografic a fugit din Iran cu ocazia unei permisii si s-a alaturat familiei sale din Canada, au declarat sambata autoritatile iraniene si canadiene.





"Canada saluta anuntul ca Saeed Malekpour a ajuns la familia sa din Canada", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Externe canadian intr-un comunicat transmis AFP sambata seara.

Fara sa poata oferi mai multe detalii din "motive de confidentialitate", purtatorul de cuvant a mentionat ca Ottawa a pledat ''pentru eliberarea domnului Malekpour'', care este rezident permanent al Canadei. "Suntem fericiti ca el se afla acum in Canada", a adaugat oficialul, scrie Agerpres.

"Acestui individ i s-a interzis sa paraseasca tara si aparent a plecat (...) prin retele neoficiale", a declarat la randul sau purtatorul de cuvant al Autoritatii judiciare iraniene, Gholamhossein Esmaili, la televiziunea oficiala, ca reactie la informatiile despre fuga din Iran a lui Saeed Malekpour.

"Acest individ a fost condamnat la inchisoare pe viata si a executat o pedeapsa de peste 11 ani. El a primit o permisie de trei zile (la 20 iulie) si la sfarsitul acestei perioade nu a revenit la inchisoare", a declarat Esmaili, citat de Mizan Online, agentia de stiri a autoritatii judiciare.

''Cosmarul s-a incheiat in sfarsit'', a scris sora lui, Maryam Malekpour, vineri seara, pe Twitter, alaturi de un clip care il arata pe fratele ei intr-un aeroport.

De asemenea, ea a multumit tuturor oamenilor care i-au sustinut in tot acest timp si Canadei pentru ''leadership''-ul ei.

Malekpour a fost arestat in Iran in 2008, in timp ce il vizita pe tatal sau grav bolnav. El a fost acuzat de "proiectarea si gazduirea de site-uri pentru adulti", "agitatie impotriva regimului" si "insultare a islamului", potrivit rudelor sale.

El a fost condamnat mai intai la moarte inainte ca pedeapsa sa fie comutata la inchisoare pe viata in august 2013.

Incarcerarea lui Malekpour a fost unul dintre multele cazuri proeminente care au implicat iranieni cu dubla nationalitate sau rezidenta permanenta straina, scrie BBC duminica.

In timpul detentiei, Malekpour a fost torturat fizic si psihologic si a petrecut mai mult de un an in incarcerare solitara, potrivit Amnesty International.