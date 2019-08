Noul val de canicula care a lovit Grecia in ultimele 24 de ore a atins punctul culminant sambata, cand valorile de temperatura au ajuns la 42 de grade Celsius in unele zone ale tarii, relateaza Xinhua.





Conform celor mai recente date ale serviciului de meteorologie (Meteo) al Observatorului National din Atena (NSA), mercurul din termometre a atins 41-42 de grade Celsius in Tesalia, 40-41 de grade Celsius in regiunile nordice din estul Greciei Centrale si 37-39 de grade Celsius in estul Peloponezului si in Attica.

''Conditiile atmosferice favorizeaza transferul aerului cald din Africa in regiunea noastra, rezultand temperaturi deosebit de ridicate'', se arata intr-un comunicat de presa emis de serviciul Meteo.

Temperaturile extrem de ridicate si nivelurile crescute de umiditate au accentuat senzatia de disconfort resimtita de locuitorii din Atena si de turisti.

Asociatia Medicala din Atena a recomandat populatiei sa evite expunerea la soare, sa poarte haine lejere si deschise la culoare, sa manance putin si des si sa nu consume bauturi alcoolice.

Ministrul elen de Interne, Panagiotis Theodorikakos, a solicitat oficialilor sa ia toate masurile necesare si sa deschida salile municipalitatilor dotate cu aer conditionat pentru a proteja cetatenii si in special grupurile vulnerabile de caldura.

Intr-o scrisoare adresata tuturor primarilor, guvernatorul regional din Attica, George Patoulis, a facut apel la toate serviciile municipale sa ramana in stare alerta permanenta.

Potrivit prognozelor, valul de canicula se va retrage de duminica, incepand din nordul tarii.

Conditiile de canicula au crescut riscul izbucnirii si raspandirii incendiilor, a avertizat serviciul Meteo.

Brigada de pompieri a anuntat sambata dupa-amiaza existenta unui incendiu intr-o zona impadurita din Louvros. Circa 25 de pompieri, 12 autospeciale, doua aeronave si un elicopter au intervenit pentru stingerea flacarilor. Anterior, alte trei incendii, care au izbucnit aproape simultan in suburbia Aspropyrgos din Atena au fost stinse de pompieri.