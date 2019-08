Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat, informeaza AFP.





O parte din raniti se afla in stare critica.

Conform politiei americane, ucigasul a lasat un manifest al carui continut indica o posibila legatura cu "o crima motivata de ura", sintagma care in SUA face referire la atacuri indreptate asupra unor persoane pe motive ce tin de culoare, origine sau religie.

Textul care circula pe internet denunta "o invazie hispanica a Texas-ului"' si face referire la atacul asupra moscheilor din Christchurch, Noua Zeelanda de pe 15 martie, soldat cu 51 de morti.

"Aceasta zi, care ar fi trebuit sa fie o zi normala pentru persoanele venite sa faca cumparaturi, s-a transformat intr-una din cele mai sangeroase din istoria Texasului", a declarat guvernatorul statului Greg Abbott in cadrul unei conferinte de presa.

Locuitorii din El Paso, oras situat la frontiera cu Mexicul, au raspuns in numar mare la apelul de a dona sange pentru ranitii internati in mai multe spitale.

"Avem 11 victime cu varste cuprinse intre 35 si 82 de ani in spitalul nostru. Noua sunt in stare critica, iar dintre acestia trei se zbat intre viata si moarte", a declarat pentru CNN David Shimp, directorul centrului medical Del Sol.

In presa au aparut informatii conform carora numele atacatorului, originar din apropierea orasului Dallas, este Patrick Crusius.

Intr-o inregistrare a camerelor de supraveghere facuta publica de canalul local KTSM se poate observa cum atacatorul inarmat si cu casca antifon pe urechi patrunde in hipermarket.

Intre 1000 si 3000 de clienti se aflau in magazin la ora atacului

Magazinul tocmai scosese la vanzare rechizite scolare si, conform estimarilor politiei, in momentul producerii atacului intre 1.000 si 3.000 de clienti se grabeau sa isi faca cumparaturile.

Inregistrari ale mai multor persoane aflate in zona in momentul producerii atacului contin scene de panica in care se pot vedea clienti care alearga pentru a se adaposti, iar pe jos pot fi zarite cadavre, in timp ce in altele, filmate in zona comerciala, se auda impuscaturi la intervale regulate.

Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a anuntat ca printre cele 20 de victime se numara si 3 mexicani si a transmis condoleante familiilor victimelor, conform Reuters.

Intr-o postare pe Twitter, ministrul de externe Marcelo Ebrard a anuntat ca in atacul armat din El Paso au fost raniti 6 mexicani, printre care si o fata de 10 ani.

Atacul armat din El Paso este al 249-lea de acest tip comis de la inceputul anului, in care si-au pierdut viata mai mult de 4 persoane, conform ONG-ului Gun Violence Archives.