Cel putin 35 de oameni, in principal femei si copii, au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a trecut peste o mina, in vestul Afganistanului, anunta Reuters, citat de Hotnews.ro.



Potrivit AFP, bilantul mortilor ar fi de 28. "In aceasta dimineata in jurul orei 06,00 (01,30 GMT), un autobuz care circula intre Kandahar si Herat a trecut peste o bomba amplasata pe drum de talibani. Pentru moment sunt cel putin 28 de morti si 10 raniti", a afimat purtatorul de cuvant al politiei din provincia Farah (vest), Muhibullah Muhib. Talibanii nu au facut niciun comentariu pentru moment. Statele Unite au demarat de anul trecut un dialog direct cu talibanii in speranta de a ajunge la un acord de pace. Washingtonul pare determinat sa accelereze aceste negocieri, odata cu apropierea alegerilor prezidentiale afgane prevazute la finele lui septembrie si cursa pentru Casa Alba din 2020. Negociatorul american Zalmay Khalilzad se afla in prezent la Kabul si se va deplasa in zilele urmatoare la Doha, in Qatar, pentru noi discutii cu insurgentii. Daca cele doua parti ajung la un acord, un dialog "inter-afgan" intre talibani si o delegatie afgana ar urma sa demareze la Oslo, in Norvegia.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre Afganistan, mina, morti, autobuz

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×