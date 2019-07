Doua cutremure au lovit sambata dimineata provincia Batanes din nordul Filipinelor, soldandu-se cu opt morti si 60 de raniti, conform informatiilor furnizate de surse oficiale citate de dpa si AFP.

Primul seism, cu o magnitudine de 5.4 grade, s-a produs la ora locala 4:16 (20:16 GMT), epicentrul fiind situat la 12 km nord-est de orasul Itbayat din provincia Batanes, un grup de insulite din largul celei mai mari insule din Filipine, Luzon, scrie Agerpres.

O replica cu magnitudinea de 5.9 grade s-a produs peste trei ore, la 21 km nord-est de Itbayat.

Cutremurul a afectat locuintele si structurile orasului facute in principal din ciment si piatra ca masura de protectie in fata taifunurilor ce afecteaza provincia.

Intreaga populatie a orasului, de peste 1.000 de locuitori, a fost evacuata intr-o piata publica, pentru a o feri de consecintele replicilor care au continuat sa se produca la interval de doua ore.

Filipine se afla pe centura de foc a Pacificului, unde se produc aproximativ 90% din cutremurele de pe glob.

In octombrie 2013, un seism cu magnitudinea de 7.1 grade care a afectat centrul tarii a produs moartea a peste 220 de persoane. In iulie 1990, peste 2.400 de persoane au fost ucise in urma cutremurului de 7.8 grade produs in nordul insulei Luzon.