O fetita de noua ani a fost ranita de un bizon in faimosul parc national american Yellowstone in aceasta saptamana, dupa ce animalul a atacat un grup de turisti care s-au apropiat prea mult de el, au declarat oficialii parcului, relateaza joi AFP.



Incidentul s-a produs in momentul in care circa 50 de persoane s-au apropiat la aproximativ trei metri de bizon si au ramas acolo in jur de 20 de minute inainte ca animalul sa le atace.

O inregistrare video realizata de unul dintre turisti arata cum uriasul animal paste, apoi ii ataca brusc pe cei prezenti si o arunca pe fetita in aer in timp ce membrii grupului se imprastie, scrie Agerpres.

Atentie: imagini cu impact emotional

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Fetita, care este din Florida, a fost transportata la o clinica, apoi a fost externata.

Oficialii parcului au reamintit ca animalele din aceasta rezervatie uriasa, care se intinde pe teritoriul statelor Wyoming si Montana, sunt "salbatice".

"Cand un animal se afla aproape de un drum, o trecere, o parcare sau o zona dezvoltata, trebuie sa-i oferiti spatiu", au spus ei.

"Stati la mai mult de 20 de metri de toate animalele mari - bizoni, elani, mufloni americani, cerbi, coioti si la cel putin 90 de metri de ursi si de lupi", au afirmat oficialii parcului national Yellowstone.