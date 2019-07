Doi adolescenti, dati disparuti in Canada, au devenit suspecti in moartea unui cuplu de turisti - un tanar australian si prietena sa americanca - precum si a unui barbat ramas neidentificat, al carui corp a fost descoperit in apropierea masinii abandonate, in flacari, a adolescentilor, informeaza miercuri Reuters.



Lucas Robertson Fowler, de 23 de ani, cetatean australian, si Chynna Deese, iubita sa, de 24 de ani, din Charlotte, North Carolina, au fost descoperiti impuscati la 15 iulie pe o autostrada din nordul provinciei canadiene British Columbia, la 20 de kilometri de populara destinatie turistica Liard Hot Springs. Adolescentii, Kam McLeod, in varsta de 19 ani, si Bryer Schmegelsky, de 18 ani, erau dati disparuti din 19 iulie, insa masina acestora fusese descoperita in flacari la circa 500 de kilometri de locul unde Fowler si Deese au fost gasiti morti, in apropiere de Lacul Dease, in British Columbia, scrie Agerpres. De asemenea, corpul unui barbat ramas inca neindentificat a fost descoperit la doi kilometri de masina abandonata. Pe moment, nu este inca clar daca acest cadavru are vreo legatura cu masina abandonata si cu adolescentii disparuti, insa politia a declarat ca ii trateaza pe McLeod si Schmegelsky ca suspecti si in aceasta crima. McLeod si Schmegelsky - care calatoreau in cautarea unui loc de munca, potrivit politiei - au fost vazuti ultima data in nordul provinciei Saskatchewan, conducand o Toyota RAV4 gri din 2011, au precizat oamenii legii. Politia a invocat vastitatea zonei de ancheta, precum si izolarea acesteia, drept factori care complica investigatiile. Potrivit acesteia, nu se stie daca McLeod si Schmegelsky sunt inarmati sau ce i-ar fi putut determina sa comita aceste crime. Lucas Fowler era fiul lui Stephen Fowler, inspector de politie in statul australian New South Wales. Cei doi faceau un tur al Canadei cu masina.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre turisti, moarte, cuplu, adolescenti

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×