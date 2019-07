Un medic din nordul Austriei este banuit de abuzarea sexuala a cel putin 95 de pacienti minori, toti baieti, a anuntat marti Parchetul din orasul Wels (regiunea Austria Superioara), potrivit AFP.



Medicul le explica victimelor, multe dintre ele cu varste sub 14 ani, ca practicile respective sunt un act medical, ceea ce i-a permis sa continue sa actioneze in acelasi mod timp de mai multi ani fara a fi denuntat.

In cele din urma, unul dintre pacienti a depus o plangere, care a dus la arestarea medicului respectiv, in luna ianuarie. Dezvaluirea acestui caz a dus la o avalansa de marturii, in prezent fiind identificate cel putin 95 de presupuse victime.

Conform anchetatorilor, faptele cele mai vechi au avut loc la inceputul anilor 2000.

Locul unde s-au produs abuzurile si elementele de identificare a medicului nu au fost facute publice, pentru a se proteja demnitatea victimelor, insa potrivit presei austriece este vorba despre ''un mic oras de provincie'', scrie Agerpres.

Medicul respectiv, care va comparea in fata judecatorilor in toamna acestui an, risca o pedeapsa de 15 ani de inchisoare.