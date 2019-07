Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a fost ales marti lider al Partidului Conservator, aflat la guvernare, si va deveni astfel prim-ministru, inlocuind-o pe Theresa May, a anuntat formatiunea politica, relateaza agentiile internationale de presa.



El l-a invins pe actualul ministru de externe, Jeremy Hunt, in cursa pentru sefia Partidului Conservator.

Fostul primar al Londrei a obtinut 92.153 de voturi din cele circa 159.000 de voturi ale membrilor partidului care au fost chemati sa ii departajeze, comparativ cu 46.656 de voturi pentru Hunt.

El devine astfel seful conservatorilor, iar miercuri dupa-masa va prelua postul din Downing Street, dupa o vizita la Regina Elisabeta a II-a, care il va numi oficial in functia de premier.

La scurt timp dupa anuntul victoriei, Johnson s-a angajat sa puna in aplicare Brexit-ul la 31 octombrie.

"Vom pune in aplicare Brexit-ul la 31 octombrie", data-limita fixata dupa doua amanari, a spus Johnson, in contextul in care sustinatorii iesirii din UE se tem de o noua prelungire a Brexit-ului.