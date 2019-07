Europenii ar putea fi nevoiti sa plateasca mai mult pentru carnatii de gratar in vara acestui an, din cauza pestei porcine care decimeaza septelul de porci in cealalta parte a globului, transmite Bloomberg.



Fermierii din China si tarile vecine se confrunta cu o epidemie de pesta porcina africana, ceea ce stimuleaza cererea pentru importurile de carne de porc. Producatorii de carne de porc din Uniunea Europeana, cel mai mare exportator mondial, se numara printre principalii castigatori in acest an, vanzarile spre China inregistrand o crestere de 43% in primele cinci luni ale acestui an.

Desi aceasta crestere este o veste buna pentru crescatorii de porci, ea este responsabila si pentru cresterea preturilor la carnatii de gratar pentru europeni. Un indicator care masoara pretul la carnea de porc in Danemarca este la cel mai ridicat nivel de dupa 2017 iar un indicator similar din Spania este la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. In Franta, o asociatie a macelarilor si procesatorilor sustine ca piata carnii de porc este in criza, avertizand ca multi membri ai asociatiei renegociaza preturile cu retailerii pentru a acoperi costurile in crestere.

Cresterea preturilor la angro nu se reflecta imediat la casele de marcat ale supermarketurilor, aceste majorari ar putea face magazinele mai reticente sa scoata la vanzare carnatii de gratar in perioada verii, scrie Agerpres.

"In sezonul gratarelor, traditional exista oferte de carne ieftina de porc in incercarea de a-i atrage consumatori in magazin. Nu vom vedea nimic similar cu nivelul pe care il vedeam de obicei", sustine Rupert Claxton, director la firma de consultanta Gira.

Rezidentii UE se numara printre cei mai mari consumatori de carne de porc din lume insa preturile ar putea ramane la un nivel ridicat pentru o perioada. Potrivit prognozelor Comisiei Europene, exporturile blocului comunitar ar urma sa creasca cu 12% in acest an si anul urmator in conditiile in care China va cumpara mai mult iar consumul intern se va reduce pe masura ce unii cumparatori vor alege optiuni mai ieftine precum carnea de pui.

Impactul epidemiei de pesta porcina din China asupra preturilor globale la carnea de porc "este posibil sa continue pentru mai mult luni", a apreciat recent Ministerul francez al Agriculturii.