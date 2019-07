Balenele au fost descoperite joi de turistii aflati intr-un elicopter care survola peninsula Snaefellsnes. Ei au facut o inregistrare video pe care au dus-o la politie.

In pofida numelui, balenele-pilot apartin familiei delfinilor. Pentru moment, nu este clar de ce au esuat sau de cat timp se aflau acolo.

Biologul marin Edda Elisabet Magnusdottir a declarat pentru postul de radio RUV ca una dintre explicatii ar fi faptul ca balenele-pilot sunt animale cu legaturi sociale puternice, ceea ce inseamna ca este posibil ca unele sa le fi urmat pe celelalte pe tarm. In plus, a afirmat ea, in zona sunt curenti puternici si apele adanci le ingreuneaza revenirea in larg, scrie Agerpres.

Robert Arnar Stefansson de la Institutul de Istorie Naturala din Islanda a declarat ca, desi se intampla uneori ca balenele-pilot sa esueze in aceasta perioada a anului, numarul mare al acestora este neobisnuit.

50 pilot whales have washed up ashore a remote beach in Iceland.

Pilot whales are known to stick together, regardless of the risks.https://t.co/AXd7fgjeDh