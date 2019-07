Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, a declarat vineri seara ca Franta nu poate retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert la conducerea Parchetului European, pentru ca niciunul dintre candidati nu este reprezentant al unui stat, ci candideaza pe cont propriu.



"Nu avea cum si nu are cum sa retraga un stat membru un candidat pentru functia de procuror-sef la nivel european, pur si simplu pentru ca nu sunt candidati ai statelor membre. Laura Codruta Kovesi nu a fost candidatul Guvernul Romaniei. A candidat pe cont propriu. Domnul Bohnert din Franta a candidat pe cont propriu. Candidatul german (cel de-al treilea care a fost pe lista scurta) a candidat in nume propriu", a spus Ciolos intr-o emisiune la Digi24.

Acesta a explicat ca Franta a anuntat ca o va sustine pe Kovesi, care a iesit pe primul loc la procesul de selectie, dupa ce candidatul francez a fost votat in Consiliul Uniunii Europene, insa nu a retras candidatura acestuia, scrie Agerpres.

"Au fost mai multi candidati care au trecut printr-un proces de selectie pe criterii profesionale si de competenta. A fost un comitet de selectie stabilit de Comisia Europeana care a facut o lista scurta si dupa ce s-a facut aceasta lista scurta au intrat in joc cele doua institutii europene care iau decizia finala: Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene. Si in PE a decis s-o sustina pe cea care a iesit pe locul I pe lista, pe Laura Codruta Kovesi. In Consiliul Uniunii Europene, in mare parte si pentru ca Guvernul Romaniei care a asigurat presedintia Consiliului Uniunii Europene nu a vrut sa o sustina pe compatrioata noastra, a iesit domnul Bohnert. Ceea ce Franta a anuntat este ca incepand de acum va sustine candidatura Laurei Codruta Kovesi. Nu are cum sa retraga un candidat pe care nu l-a numit", a mai spus Dacian Ciolos.

Administratia Prezidentiala a informat vineri ca presedintele Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonica cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, prilej cu care acesta i-a transmis ca Franta va sustine candidatura Laurei Codruta Kovesi la conducerea Parchetului European si va retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert.

"Cei doi omologi au abordat o serie de teme europene, cu accent pe candidatul pentru functia de procuror-sef european. In virtutea bunei colaborari si a bunei intelegeri intre cei doi sefi de stat, presedintele Emmanuel Macron i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca va retrage candidatura domnului Jean-Francois Bohnert si ca o va sustine pe doamna Laura Codruta Kovesi la conducerea Parchetului European", se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale.