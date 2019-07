Pe strazile din Helsinki nu vei gasi cutiile de carton, sacii de dormit si corturile care semnaleaza prezenta persoanelor fara adapost care dorm pe strazile din marile orase ale lumii, transmite Bloomberg.



In pofida unei duble recesiuni, numarul persoanelor fara adapost a scazut in Finlanda cu aproape 40% in ultimul deceniu. In timp ce politicienii din Berlin, Londra si New York au incerca sa rezolve problema locuintelor accesibile prin controlul si inghetarea chiriilor, locuinte temporare, locuinte sociale si cofinantare publica pentru apartamente cu chirii reduse, Finlanda a urmat o abordare mai directa. Guvernul finlandez a construit mai multe locuinte pe care le-a oferit oamenilor care au cea mai mare nevoie de ele.

In prezent, peste 17 tari din intreaga lume au pus la punct programe de tip Housing First. Cu toate acestea, dormitul pe strazi aproape a fost eradicat in Finlanda, o tara cu 5,5 milioane persoane unde in prezent mai sunt aproximativ 500 de persoane care nu au unde sa doarma. Comparativ, in Germania, o tara cu o populatie de 80 milioane de persoane, sunt 52.000 de persoane fara adapost.

"Ceea ce au facut finlandezii este sa investeasca in preventie. Au inceput sa subventioneze chiriile inainte ca oamenii sa isi piarda casele", spune Sam Tsemberis, initiatorul miscarii Housing First, o ideea aparuta in New York la inceputul anilor 1990.

Pentru atingerea acestui obiectiv a fost nevoie de investitii considerabile din partea statului nordic. Aproximativ 7.000 de locuinte accesibile au fost construite prin intermediul a trei programe care au inceput in 2008, Guvernul de la Helsinki recunoscand ca sunt foarte rare cazurile in care persoanele fara adapost pot gasi apartamente pe piata imobiliara obisnuita, scrie Agerpres.

"Sunt foarte multe persoane care au o multitudine de probleme, inclusiv probleme de sanatate mintala, care nu vor putea sa iasa singure din situatia de persoana fara locuinta. Este datoria societatii sa ii ajute pe acesti oameni", sustine Sanna Tiivola, director la VVA, un ONG care ajuta persoanele fara adapost.

In prezent, in Finlanda sunt 5.000 de persoane fara o locuinta iar 80% dintre acestia dorm de podeaua sau pe canapeaua din locuintele prietenilor sau familiei. Obiectivul Guvernului de la Helsinki este ca, pana in anul 2027, sa nu mai existe persoane fara locuinta.

In alte parti ale Europei situatia este mult mai sumbra. In Anglia, numarul persoanelor inregistrate ca fiind fara adapost a crescut cu 48% intre 2010 si 2017, in timp ce in Germania a crescut cu 25% intre 2014 si 2016. In Franta, numarul persoanelor fara adapost a crescut cu 50% intre 2002 si 2012. Alaturi de Finlanda, Norvegia este unul din rarele exemple de tari care au reusit sa reduca in mod semnificativ numarul persoanelor fara adapost.

Finlanda a inceput sa ofere locuinte accesibile inca din anii 1940. Sistemul a fost extins in anii 1970 si 1980 si acum aproximativ 15% din populatie beneficiaza de o alocatie pentru plata chiriei. In prezent, in Finlanda sunt aproximativ 375.000 de apartamente cu chirii accesibile subventionate de stat.

Astfel de politici sunt mai eficiente in asigurarea de locuinte pentru persoanele cu venituri reduse decat controlul chiriilor, o masura populara in multe alte tari, sustine Juhana Brotherus, economist sef la furnizorul de credite ipotecare Hypo. Motivul este acela ca finlandezii au majorat oferta de locuinte in timp ce controlul chiriilor tinde sa descurajeze investitiile in proprietatile rezidentiale.

Incepand din 2000, in termeni absoluti, Finlanda a construit mai multe apartamente decat Suedia, o tara cu o populatie de doua ori mai mare si o economie cu un ritm mai puternic de crestere. Aceasta oferta "a ajutat la stabilizarea pretului locuintelor si chiriilor si a evitat aparitia unei piete gri a chiriilor", sustine Juhana Brotherus.

Unele studii au descoperit ca exista si beneficii financiare pentru oferirea de locuinte persoanelor fara adapost, deoarece acestia din urma vor consuma mai putine resurse si servicii de asistenta de urgenta care sunt mai scumpe de oferit: un studiu din 2011 arata ca economiile anuale pentru fiecare persoana fara adapost se ridica la 15.000 de euro iar un alt studiu din 2013 a aratat o reducere cu 80% a numarului de zile petrecute in spital sau centre de reabilitate.

"Banii contribuabililor au fost bine investiti in aceste programe. Este mult mai scump sa nu furnizezi case si sa ai oameni care dorm pe strazi", sustine sustine Sanna Tiivola.