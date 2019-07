Fanny Alida Beerepoot si fratele sau, Rembertus Cornelis Beerepoot, au refuzat sa plateasca impozit pe venit incepand din anul 2011 pe motiv ca achitarea taxelor catre stat ar insemna nesupunerea fata de Dumnezeu, a notat joi presa locala.

Cei doi, misionari crestini, au comparut saptamana aceasta la Curtea Suprema din Tasmania din capitala statului, Hobart, dupa ce s-a constatat ca datoreaza aproape 930.000 de dolari sub forma de impozit pe venit neachitat si cheltuieli cumulate, conform Australian Associated Press.

In documentele inaintate instantei, fratele a sustinut ca legislatia privind obligatia de achitare a impozitului contravine legii ''Atotputernicului Dumnezeu'', a notat postul australian ABC.

''Proprietatea este investita de Dumnezeul Atotputernic si El este cel pe care il slujim", a spus el argumentand ca "legea Atotputernicului Dumnezeu este legea suprema pe acest pamant".

''Daca nu puteti sa-mi gasiti un pasaj in scriptura sau evanghelie care sustine ''sa nu platesti impozit'', atunci, vedeti voi, am dificultati in gasirea unui punct de plecare", a declarat judecatorul Stephen Holt.

