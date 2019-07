Gruparea jihadista Stat Islamic (SI), autoarea a numeroase atentate sangeroase in Tunisia, a indemnat la noi atacuri in aceasta tara, intr-o inregistrare video atribuita organizatiei jihadiste si prezentata ca fiind filmata in Tunisia, informeaza miercuri AFP.



Inregistrarea video, in care pot fi vazuti oameni inarmati si cu cagule si care a fost difuzata in noaptea de marti spre miercuri pe contul de mesagerie Telegram al gruparii, nu a putut fi deocamdata autentificata.

Semnata "biroul mediatic al SI in Tunisia", aceasta inregistrare de propaganda este prezentata ca fiind filmata in aceasta tara, fapt foarte rar.

Difuzarea ei a avut loc la trei saptamani dupa un dublu atentat sinucigas impotriva politiei din Tunisia, revendicat de SI si care s-a soldat cu doi morti: un politist si un civil, scrie Agerpres.

In inregistrare, grupul de barbati inarmati jura credinta liderului SI, Abou Bakr al-Baghdadi, "comandantul credinciosilor". "Soldatii nostri si fiii vostri din Kairouan sunt bine", declara unul dintre ei, supranumit "Abou Omar al-Tounsi" (Tunisianul), adresandu-se lui Abou Bakr al-Baghdadi. Regiunea Kairouan (centru) este un important loc al islamismului in Tunisia. Un alt jihadist, supranumit "Abou Khaled al-Tounsi", indeamna "sa se semene teroare in Tunisia".

Dupa revolutia din 2011, Tunisia s-a confruntat cu o ascensiune a miscarii jihadiste, responsabila de moartea a zeci de soldati si politisti, dar si a numerosi civili si turisti straini.

Chiar daca securitatea s-a imbunatatit in mod considerabil in ultimii ani, starea de urgenta instaurata in noiembrie 2015 a fost reinnoita continuu in aceasta tara.