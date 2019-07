O femeie din Statele Unite a declarat ca incearca sa rezolve un mister fascinant dupa ce o carte postala a fost livrata la locuinta ei din Illinois dupa 26 de ani de la timbrare, relateaza miercuri UPI.



Kim Draper a afirmat ca a crezut initial ca scrisoarea a fost trimisa la adresa gresita cand a aparut pe 8 iulie la locuinta ei din Springfield, insa dupa ce s-a uitat cu atentie a vazut ca aceasta fusese trimisa unor persoane care au locuit anterior la aceeasi adresa in urma cu 26 de ani - 8 iulie 1993.

Cartea postala, adresata lui Leena si Muhammad Ali Kizilbash, este semnata ''tatal tau'' si ofera detalii despre calatoriile barbatului in Hong Kong.

''Este intr-o stare foarte buna dupa ce s-a aflat undeva in sistemul de corespondenta timp de 26 de ani'', a declarat Draper pentru publicatia locala The State Journal-Register.

Draper a afirmat ca spera sa-i gaseasca pe destinatari, insa nu a reusit pana acum sa obtina nicio informatie care sa o duca la ei, scrie Agerpres.

''Am sperat ca poate daca cineva a vazut povestea in ziarul nostru local, poate un membru al familiei, atunci ma va contacta'', a declarat femeia pentru CNN. ''Chiar as vrea sa ii intalnesc. Nu vreau sa pun scrisoarea iar la posta'', a mai spus ea.