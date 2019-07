Herbert DeLaigle in varsta de 94 de ani si Marilyn Frances DeLaigle, care avea 88 de ani, au trait impreuna ca sot si sotie timp de 71 de ani, acestia murind in aceeasi zi la doar 12 ore distanta unul de celalalt, noteaza CNN

Conform aceleiasi surse, cei doi s-ar fi cunoscut in urma cu mai bine de sapte decenii intr-o cafenea.

Intr-un interviu din 2018, Herbert spunea: "Frances lucra intr-o cafenea micuta deschisa in Waynesboro, care se numea White Way Cafe. O tot vedeam intrand si iesind, intrand si iesind si am pus ochii pe ea. Pana la urma mi-am facut curaj si am intrebat-o daca ar iesi cu mine candva la o intalnire." Cei doi ar fi iesit la un film la prima lor intalnire iar un an mai tarziu el o cerea de sotie.

Conform necrologului dedicat celor doi, Marilyn DeLaigle ar fi petrecut sase ani in Germania cu sotul sau, care a servit in armata in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Herbert DeLaigle a fost prezent si in razboaiele din Coreea si Vietnam, pentru ca dupa 22 de ani de activitate militara sa se retraga.

Cuplul a avut impreuna 6 copii, 16 nepoti, 25 de stranepoti si 3 stra-stranepoti.

Se crede ca atunci cand partenerul cuiva moare la scurt timp dupa decesul celui cu care era casatorit, o face pentru ca sufera. Exista o explicate pusa pe seama sindromului "broken heart" (inima franta). Aparent vestea ca ceva ingrozitor s-ar fi intamplat cu cineva drag duce la eliberarea unei cantitati importante de hormoni de stres care "bombardeaza" inima. Socul emotional poate slabi rezistenta inimii, ceva similar cu un infarct.