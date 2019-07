Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 pe scara momentului s-a produs la vest de orasul turistic Broome, in vestul Australiei, a anuntat duminica Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters.



Potrivit sursei citate, nu exista deocamdata informatii cu privire la eventuale victime sau pagube produse in urma miscarii telurice, iar Centrul Australian de Avertizare de Tsunami a transmis ca nu exista riscul sa se produca valuri uriase, informeaza Agerpres.

USGS a anuntat ca seismul s-a produs la o adancime de 33 de kilometri, la circa 203 kilometri de tarm, in statul Western Australia.

Potrivit agentiei Xinhua, cutremurul a avut loc la ora locala 13:39 (05:39 GMT).

Publicatia The West Australian, care scrie ca seismul a avut o magnitudine de 6,5 pe scara momentului, relateaza ca miscarea telurica s-a simtit in Broome, Perth, Esperance si Darwin (in Teritoriile de Nord)