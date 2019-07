Simona Halep a castigat, sambata, al doilea titlu de Grand Slam al carierei, dupa ce a invins-o in finala de la Wimbledon, 6-2, 6-2, pe Serena Williams.

Iata ce spune presa internationala despre victoria obtinuta de Simona Halep:

lequipe.fr - "Ce ar fi putut face Serena in fata Simonei, care a facut o demonstratie in 55 de minute? Romanca a avut deplasare, precizie, concentrare, determinare: totul a mers perfect, iar loviturile Serenei nu au avut niciun sens. In mai putin de 20 de minute, Simona Halep avea un 4-0 de neimaginat si, desi, Serena Williams a dat semne de revenire, nu a gasit niciun moment "cheia" pentru a contracara planurile lui Halep".

Site-ul oficial al turneului de la Wimbledon - "Simona Halep a uluit intreaga lume cu succesul ei de la All England Club. Istoria nu pierde timpul ascultandu-i pe cei care spun ce este probabil sa se intample. Istoria tine cont doar de cei care fac sa se intample si in finala de la Wimbledon Simona Halep si-a scris mare numele ei. Favorita numarul 7, al carei nume nu aparea pe lista nimanui cu posibilii castigatori inainte de turneu, a devenit prima jucatoare romana din toate timpurile care obtine titlul la Wimbledon. Ea a uluit-o pe Serena Williams, i-a uluit pe cei de pe terenul central si aproape toata lumea de pe Planeta Tenis, triumfand in 55 de minute, cu o prestatie atat de plina de resurse, aproape fara cusur ca nu putea fi contracacrata".

The Guardian - "Simona Halep a naucit-o pe Serena Williams si a castigat primul ei Wimbledon, dupa o prestatie spectaculoasa pe terenul central".

BBC - "Halep a zdrobit-o pe Serena in mai putin de o ora. Au fost 56 de minute in care Simona Halep a dat dovada de atletism devastator. Invinsa clar sambata de Simona Halep in finala de la Wimbledon, Serena Williams, care incerca sa egaleze recordul de victorii in turneele de Grand Slam, a parut "coplesita de asteptarile sale si publicului. La fel ca in finala pierduta anul trecut in fata lui Angelique Kerber, Williams a parut coplesita de asteptarile sale si ale publicului si s-a vazut condusa rapid cu 4-0 in primul set. Halep a spus inainte ca nu simte nicio presiune si exact astfel a jucat. De la inceput a parut relaxata si plina de incredere."

The Sun - "Simona Halep castiga Wimbledonul dupa ce a zdronit-o pe Serena Williams cu o performanta uluitoare. Serena a fost distrusa de cea mai indragita sportiva din Romania in doar 56 de minute".

WTA - "Fostul numar 1 WTA si-a asigurat cel de-al doilea Grand Slam din cariera dupa o victorie fantastica in fara Serenei Williams la Wimbledon. Doar 56 de minute a durat partida de pe terenul central".