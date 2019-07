Intr-o premiera pentru Statele Unite, un bebelus s-a nascut intr-un spital din statul Ohio in urma unui transplant de uter prelevat de la o donatoare decedata, relateaza miercuri dpa.



Fetita s-a nascut luna trecuta la Cleveland Clinic, a anuntat spitalul marti intr-un comunicat. Mama, care are in jur de 30 de ani, face parte dintr-un proiect de cercetare in care au fost implicate 10 femei cu infertilitate a factorului uterin (UFI), ceea ce inseamna ca nu au uter.

Echipa de cercetare a realizat cinci transplanturi, dintre care trei cu succes, inclusiv cel in urma caruia s-a nascut fetita. Doua dintre femei asteapta transferuri de embrioni si alte candidate asteapta un transplant.

Dr. Uma Perni, un membru al echipei de cercetare, a declarat ca, in timp ce nasterea anuntata marti face parte dintr-un proiect de cercetare, "este interesant sa se poata vedea ce optiuni ar putea exista pentru femei in viitor".

In intreaga lume, exista peste zece bebelusi adusi pe lume in urma unui transplant de uter, a anuntat spitalul.

Clinica a precizat ca studiul sau difera de alte programe prin utilizarea doar de utere de la donatoare recent decedate. Acest lucru elimina riscul ca donatorul sa sufere o interventie chirurgicala abdominala majora, scrie Agerpres.

Incercarile anterioare de transplanturi uterine au fost sortite esecului, mai ales deoarece organul a fost respins.

"Transplantarea unui uter la o femeie este o procedura complexa care necesita suprimarea raspunsului sistemului ei imunitar", a declarat chirurgul Andreas Tzakis.

"Prin aceasta cercetare ne propunem sa facem din aceste evenimente extraordinare un lucru obisnuit pentru femeile care aleg aceasta optiune", a mai spus el.