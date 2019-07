Autoritatile de la Paris au declarat marti ''stare de urgenta climatica'', alaturandu-se numeroaselor municipalitati din lumea intreaga care au initiat un demers similar sau, mai recent, Parlamentelor Regatului Unit si cel al Irlandei, potrivit AFP.





Trebuie ''sa indeplinim obiectivele Acordului de la Paris'', incheiat in decembrie 2015, a pledat Celia Blauel, adjuncta pe probleme de mediu a primarului Parisului, adaugand ca Parisul, ''asemenea alte numeroase orase, declara urgenta climatica''.

Intr-un angajament adoptat cu ocazia unei sedinte a consiliului municipal, primaria Parisului a decis infiintarea unei ''Academii a climatului'', care isi propune ''sa ofere tinerilor si voluntarilor din domeniul climei un spatiu de desfasurare participativ si educativ'' si totodata sa formeze si sa sensibilizeze acest public la subiecte de mediu pe tot parcursul perioadei de scolarizare sau sa permita elaborarea unor proiecte ecologiste''.

In cadrul consiliului municipal, Parisul a adoptat infiintarea unui grup format din climatologi, urbanisti, sociologi, care ar putea fi consultat si ar ocupa ''un loc constat in implementarea politicilor din domeniul climei'', a adaugat Blauel.

Cu doar cateva luni inaintea alegerilor municipale, primarul Parisului, socialista Anne Hidalgo, impreuna cu echipa sa sporeste numarul proiectelor ecologiste. Dupa transformarea in artere pietonale a strazilor de pe malurile Senei, edilul Parisului a promovat plantarea plantelor si a legumelor pe strazi sau in alte locuri din capitala, anuntand totodata crearea ''padurilor urbane'' in mijlocul orasului pentru a lupta cu incalzirea globala si cu efectele poluarii, scrie Agerpres.

Presedintele francez Emmanuel Macron a reiterat recent sintagma ''stare de urgenta climatica'' si a anuntat la sfarsitul lunii aprilie crearea unui ''Consiliu de aparare ecologica''