Intr-o postare de blog, directorul executiv al firmei, Adam Mosseri, a scris ca Instagram poate sa "faca mai multe" in ceea ce priveste aceasta chestiune: "Putem face mai multe pentru a preveni hartuirea pe Instagram si putem face mai multe pentru a le oferi putere victimelor pentru a se apara singuri", a transmis Mosseri.

"Aceste instrumente sunt fundamentate intr-o intelegere profunda a felului in care oamenii actioneaza in cazurile de bullying si a felului in care ei raspund la acest fenomen pe Instagram, insa ele [instrumentele] reprezinta doar doi pasi pe o cale mai lunga", a mai spus el.

Instagram a declarat ca utilizeaza inteligenta artificiala pentru a recunoaste textele care sunt similare cu postarile care sunt raportate de obicei din cauza ca ar fi nepotrivite, de catre alti utilizatori.

Platforma se afla sub presiune sa rezolve situatiile de bullying care apar, in urma unor cazuri de acest fel care au fost in atentia presei, precum cel al adolescentei britanice Molly Russell, care s-a sinucis.