Conform bazei de Cercetare a Ursilor Panda Uriasi de la Chengdu, cei doi ursi, un mascul si o femela, au cea mai mare greutate la nastere din lume dintre puii de panda gemeni nascuti in captivitate.

Puiul de panda mascul are 211,6 grame, in timp ce femela cantareste 209 de grame.

Starea lor de sanatate este stabila.

Greutatea medie la nastere a puilor de panda este de circa 150 de grame. "Este rar sa vedem ca ambii pui gemeni cantaresc peste 200 de grame la nastere", au spus expertii, potrivit dcnews.ro.

Până luni, un număr de 298 de pui de panda gigant s-au născut la Baza de cercetare de la Chengdu.

The world's heaviest male and female #panda twins, weighing in at over 200 grams each, have been born in #Chengdu, the capital of #China’s southwest #Sichuan province, local authorities said today. pic.twitter.com/VWwzLfGM44