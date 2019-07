Un cutremur cu magnitudinea 6,9 grade s-a produs duminica noaptea in partea de nord-est a insulei indoneziene Sulawesi, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami pentru opt orase din apropierea epicentrului, alerta care intre timp a fost ridicata, relateaza agentiile Reuters, AFP si DPA.



Cutremurul a survenit la ora locala 00:08 (15:08 GMT). Nu au fost deocamdata anuntate victime sau pagube materiale in arhipelagul Molucelor.

Cutremurul s-a produs la o adancime de 36 de kilometri, conform autoritatilor locale, sau 24 de kilometri conform USGS, a avut epicentrul in largul Marii Molucelor si a fost urmat de mai multe replici.

Autoritatile au emis preventiv o alerta de tsumani si le-au cerut localnicilor din zonele litorale sa se deplaseze catre zone mai inalte. Alerta a fost ridicata dupa circa doua ore, scrie Agerpres.

Pe 26 decembrie 2004, un cutremur de 9,1 grade in provincia indoneziana Aceh a provocat un imens tsunami care s-a soldat cu circa 220.000 de morti in toata zona Oceanului Indian, dintre care 168.000 in Indonezia. Alte peste 2.200 de persoane au murit si cateva mii au fost date disparute anul trecut dupa un cutremur de 7,5 grade urmat de un tsunami in orasul Palu din insula Sulawesi.