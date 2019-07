Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a votat sambata pentru a include 14 noi situri, inclusiv orasul indian Jaipur - supranumit "Orasul Roz" -, ruinele orasului Liangzhu din China si "Campia ulcioarelor" din Laos, pe lista Patrimoniului Mondial, informeaza DPA.



Orasul fortificat comercial Jaipur a fost fondat in secolul al XVIII-lea de Sawai Jai Singh II. Asezarea a fost construita conform unui plan hippodamic (plan urbanistic corespunzator unui oras in care strazile sunt rectilinii si se intretaie in unghi drept, formand "insule" urbane patrate sau dreptunghiulare - n.r.), iar fatadele cladirilor din Centrul Vechi al acestei localitati au fost vopsite uniform, intr-o culoare distincta, apropiata de aceea a teracotei.

In prezent, pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO sunt incluse peste 1.000 de situri culturale si naturale din 167 de tari.

UNESCO a aprobat in cursul sesiunii sale de sambata dimineata includerea pe aceasta lista a movilelor funerare Dilmun din Bahrain, a retelei de acvacultura Budj Bim creata de populatia aborigena Gunditjmara in Australia, a monumentelor funerare Mozu-Furuichi din Japonia si a sitului minier Ombilin de pe insula indoneziana Sumatra, ce dateaza din era coloniala olandeza.

In reuniunea de sambata dupa-amiaza, expertii de la UNESCO au inclus pe aceeasi lista si Erzgebirge (Muntii Metaliferi) - aflati la granita dintre landul german Saxonia si regiunea ceha Boemia -, alaturi de un sistem de administrare a apei - construit in epoca romana in orasul bavarez Augsburg - si de minele de silex din Krzemionki, un sit preistoric aflat in Polonia, scrie Agerpres.

Cancelarul landului german Saxonia, Michael Kretschmer, a multumit public pentru aceasta includere, considerand ca proiectul Erzgebirge reprezinta un exemplu de cooperare internationala. Dosarul Muntilor Metaliferi, cunoscuti sub denumirea "Erzgebirge" in Germania si de "Krusnohori" in Cehia, a fost depus la UNESCO continand 17 elemente aflate pe teritoriul german si cinci elemente aflate pe teritoriul ceh.

De asemenea, situl canadian de cioplituri si picturi pe piatra realizate de tribul amerindian Blackfoot (Siksikaiiitsitapi) a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO in cadrul sesiunii de sambata dupa-amiaza, alaturi de academiile neo-confucianiste Seowon din Coreea de Sud. Au mai fost incluse complexul de temple budiste Bagan din Myanmar si comuna ceha Kladruby nad Labem, specializata in inmultirea si antrenarea cailor de atelaj cu rol ceremonial.

In acest an, Comitetul UNESCO s-a reunit la Baku, capitala Azerbaidjanului, un oras aflat pe tarmul Marii Caspice, pentru a analiza si a vota 35 de dosare de situri propuse spre a fi incluse pe lista Patrimoniului Mondial. Aceasta reuniune se va incheia pe 10 iulie.

In sesiunea de vineri, cinci situri noi au fost adaugate pe lista Patrimoniului Mondial, inclusiv orasul antic Babilon, ale carui ruine se afla in Irak.