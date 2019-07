O echipa de cercetatori din Statele Unite a reusit sa elimine pe termen lung virusul HIV, cel care declanseaza SIDA, la un numar de soareci infectati folosind mai multe tehnici combinate, o realizare care ramane insa foarte departe de o posibila aplicare pe pacienti umani, potrivit unui studiu publicat saptamana aceasta in revista Nature, informeaza sambata AFP.



Autorii studiului (Prasanta K. Dash, Rafal Kaminski si Ramona Bella), care activeaza in cadrul Universitatii din Nebraska si la Temple University din Philadelphia, au combinat doua tehnologii avansate pentru a incerca eradicarea virusului la soarecii de laborator.

Scopul cercetatorilor este de a lupta impotriva reaparitiei infectiei cu HIV, intrucat in terapiile actuale, care folosesc medicamente antiretrovirale, virusul ramane in organism in forma latenta si se reactiveaza daca tratamentul este intrerupt, ceea ce face necesar urmarea acestuia pe toata perioada vietii.

Cercetatorii au recurs intr-o prima faza la o forma de tratament antiretroviral cu eliberare lenta si cu actiune prelungita, procedura cunoscuta sub denumirea LASER ART (long-action slow-effective release antiviral therapy), iar in a doua etapa, la tehnica CRISPR de editare genetica.

Tratamentul LASER ART a fost administrat timp de mai multe saptamani intr-o mod personalizat pentru a incerca reducerea la minimum a multiplicarii virusului in parti ale organismului considerate drept ''rezervoare'' pentru HIV, adica tesuturi unde in mod normal ramane latent cum ar fi maduva spinarii sau splina, scrie Agerpres.

Apoi, pentru a extrage ultimele urme de HIV, cercetatorii au utilizat CRISPR-Cas9, un instrument de editare genetica (supranumit ''foarfeca genetica'') care permite excizarea si inlocuirea partilor nedorite ale genomului.

Aceasta combinatie a permis eliminarea virusului la mai mult de o treime dintre soarecii care au primit acest dublu tratament, potrivit concluziilor publicate de cei trei cercetatori.

Potrivit rezumatului studiului, aceste rezultate ''sunt o demonstratie a caracterului realizabil al eliminarii permanente a virusului''.

Perspectiva unei eventuale aplicari la pacientii umani este inca foarte indepartata. "Este un prim pas important catre un drum mult prea lung pentru eradicarea virusului", au conchis autorii.