Termometrele au inregistrat joi valori de peste 32 de grade Celsius la Anchorage, cel mai mare oras din statul american Alaska, un record istoric de temperatura pentru acest oras din Alaska, regiune care sufera din plin efectele incalzirii globale, informeaza AFP.



Potrivit meteorologilor, temperatura maxima medie inregistrata intr-o zi de 4 iulie la Anchorage este de 18,3 grade Celsius.

"La ora 17:00, pe Aeroportul international din Anchorage au fost inregistrate oficial 90 de grade Fahrenheit (circa 32,2 grade Celsius) pentru prima data'' in istoria inregistrarilor meteorologice, a anuntat pe Twitter Serviciul National de Meteorologie (NWS).

Precedentul record fusese stabilit pe 14 iunie 1969, cand s-au inregistrat 85 de grade Fahrenheit (29,4 grade Celsius). Monitorizarea valorilor termice la aeroportul din Anchorage a inceput in 1952.

''Mai multe recorduri istorice au fost doborate la diferite statii de observatie din sudul Alaska, care, potrivit unor experti, este afectata de ''un val de caldura'', a subliniat vineri dimineata NWS. In localitatea Kenai s-au inregistrat 31,6 grade Celsius (in comparatie cu 30,5 grade Celsius in iunie 1903 si iunie 1953), iar la King Salmon (31,6 grade Celsius).

Traditionale focuri de artificii cu ocazia zilei de 4 iulie, ziua nationala a Statelor Unite, au fost anulate la Anchorage din cauza ''acestor conditii meteo extrem de aride'', care cresc in mod considerabil riscurile producerii unor incendii de padure, scrie Agerpres.

Temperaturile extrem de ridicate din sudul Alaska sunt provocate de ''o vasta zona de presiune inalta care se afla chiar deasupra noastra'', a explicat meteorologul Bill Ludwig, din cadrul NWS.

Chiar daca acest nou record pare impresionat, nu este un fapt neobisnuit ca in Alaska sa se inregistreze temperaturi de peste 30 de grade Celsius in timpul verii, in special in interiorul regiunii, unde valorile extreme sunt mai pronuntate.

Orasul Fairbanks, situat la circa 500 de kilometri nord de Anchorage, a inregistrat o temperatura de 37,2 grade Celsius pe 28 iulie 1919, iar mai recent, pe 5 august 1994, mercurul termometrelor a urcat la 34 de grade Celsius, potrivit arhivelor NWS.

Recordul absolut inregistrat in Alaska a atins pragul simbolic de 100 grade Farenheit (37,8 grade Celsius) la Fort Yukon (centru-est) pe 27 iunie 1915.

Alaska a mai doborat recorduri de temperatura in primavara trecuta, in special in zona arctica, foarte sensibila la schimbarile climatice. Totodata, in fiecare zi a lunii iunie, fara nicio exceptie, termometrele au aratat temperaturi peste valorile normale, precizeaza NWS.

Potrivit oamenilor de stiinta, Alaska se incalzeste de doua ori mai rapid decat media globala. In perioada ''1901-2016, temperaturile medii in Statele Unite au crescut cu un grad Celsius, in timp ce in Alaska, au crescut cu 2,6 grade'', a afirmat in luna aprilie Rick Thoman, expert in cadrul centrului de evaluare si politici de mediu din Alaska.