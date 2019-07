Presedintele american Donald Trump a pus pe seama unor probleme cu teleprompterul gafa din discursul sau de pe 4 iulie, in care a afirmat ca armata continentala "a cucerit aerporturile" in timpul razboiului de independenta, cu peste un secol inainte de zorii aviatiei, dar remarcile sale au inspirat o explozie de ironii pe social media, relateaza sambata dpa.



"Batalia pentru bagaje (1776). Multe vieti au fost pierdute. Si bagaje", a postat pe Twitter un utilizator cu numele @King_Of_Shade, alaturi de o imagine cu George Washington traversand Delaware... intr-un aeroport.

"Armata continentala a obtinut o victorie amara la Valley Forge, a gasit gloria traversand apele Delaware si a obtinut victoria de la Cornwallis la Yorktown", a spus Trump in discursul sau, referindu-se la predarea generalului britanic Charles Cornwallis in urma bataliei de la Yorktown. Armata noastra "a distrus fortificatiile, a cucerit aeroporturile, a facut tot ce trebuia sa faca", a mai spus el.

Fratii Wright nu au reusit primul lor zbor incununat de succes pana in 1903, noteaza dpa.

Aceasta nu a fost insa singura confuzie de ordin istoric din discursul lui Trump. Ascultatori perspicace au mai remarcat si ca lupta de Fort McHenry s-a purtat in 1812, nu in timpul revolutiei americane, care avusese loc cu cateva decenii mai devreme, scrie Agerpres.

Vineri, Trump a pus greselile pe teama unor probleme cu teleprompterul si dificultatilor provocate de ploaie.

"Teleprompterul nu a mai functionat si de fapt era greu oricum sa te uiti la el pentru ca ploaia era foarte puternica; dar in pofida ploii a fost o seara fantastica", le-a spus Trump reporterilor dupa aceea, potrivit revistei Time.

Trump are o relatie problematica cu teleprompterele. Desi acum le foloseste in mod curent, el obisnuia sa-l ridiculizeze pe presedintele Barack Obama pentru ca se baza atat de mult pe ele. El il numea pe Obama "tipul cu teleprompterul" si spunea ca alegatorii nu-si doresc un presedinte cu scenariul scris.

Nu este pentru prima data cand Trump da gres cu referintele istorice. El s-a referit la Frederick Douglass in timpul unei luni dedicate istoriei populatiei de culoare din 2017 ca si cum ar fi fost inca in viata, desi el murise in 1895.

Intr-o alta ocazie, el a spus ca presedintele Andrew Jackson era suparat "din cauza a ceea ce se intampla" cu Razboiul Civil, desi el a murit cu 16 ani inainte de inceperea razboiului.