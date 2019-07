Saptamanalul Paris Match, acuzat ca "a retusat" fotografia publicata pe coperta numarului sau din aceasta saptamana, in care fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy pare sa fi crescut in mod miraculos si sa fi devenit mai inalt decat sotia lui, Carla Bruni, a dat publicitatii joi un comunicat in care a explicat, ca renumita cantareata si model se afla in acel moment cu o treapta mai jos pe scara decat sotul ei, informeaza DPA si AFP.



"A crescut fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy in mod miraculos si a devenit dintr-o data mai inalt decat sotia lui, Carla Bruni?", se intreaba jurnalistii de la DPA. Fotografia cuplului, publicata pe coperta numarului din aceasta saptamana a revistei Paris Match, a declansat un val de ironii si declaratii amuzante pe internet, joi, intrucat Sarkozy, care este prezentat brat la brat cu sotia lui in acea imagine, pare mai inalt decat partenera lui de viata, scrie Agerpres. In realitate, lucrurile stau complet invers: Carla Bruni este mult mai inalta decat Nicolas Sarkozy, reamintesc jurnalistii de la DPA. Pe internet, utilizatorii retelelor de socializare au inceput sa vorbeasca despre "un miracol", iar unii dintre ei s-au intrebat daca nu cumva acea fotografie a fost retusata. "Nicolas Sarkozy nu a fost retusat pentru a parea mai inalt decat Carla Bruni pe coperta editiei Paris Match din aceasta saptamana", au declarat reprezentantii revistei franceze intr-un comunicat publicat pe site-ul acesteia.











View this post on Instagram

















Dans Match cette semaine. A post shared by Paris Match (@parismatch_magazine) on Jul 4, 2019 at 1:05am PDT Alti internauti au avansat tot felul de scenarii amuzante - "Sarkozy statea pe o scarita" sau "Sarkozy purta pantofi cu tocuri inalte"- pentru a explica aceasta inversiune de inaltime. "Unora li s-a parut uimitor sa il vada pe Nicolas Sarkozy mai inalt decat sotia lui, Carla Bruni", recunosc editorii de la Paris Match, care au dezvaluit ca in timpul acelei sesiuni fotografice, organizata la sfarsitul lunii iunie, fostul cuplu prezidential al Frantei a fost fotografiat in mai multe locuri din resedinta sa din Paris, dar "mai ales pe treptele situate in exteriorul" cladirii. "Nicolas Sarkozy se afla, in imaginea cea a fost aleasa pentru coperta, cu o treapta mai sus decat aceea pe care statea sotia lui", au explicat editorii de la Paris Match. pic.twitter.com/3O5cjzWcZK — GuillaumeTC (@GuillaumeTC) July 3, 2019 Fostul presedinte francez (in perioada 2007-2012) a publicat recent o carte autobiografica, intitulata "Passions", in care a evocat parcursul sau politic si viata lui privata, in special prima sa intalnire cu Carla Bruni, despre care a spus ca a fost "cea mai importanta intalnire din viata" lui. Publicat intr-un prim tiraj de 200.000 de exemplare, acest volum a beneficiat de o acoperire mediatica exceptionala si s-a clasat in fruntea vanzarilor de carte in Franta.

