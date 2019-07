Eva Mozes Kor, supravietuitoare a Holocaustului, a murit la varsta de 85 de ani.



"Cu profunda tristete anuntam trecerea in eternitate a Evei Kor, supravietuitoare a Holocaustului, avocat al iertarii si fondatorul Muzeului Holocaustului si Centrului Educational CANDLES. Eva a murit linistita pe data de 4 iulie, la ora 7.10 ora locala a Cracoviei, in timpul excursiei anuale CANDLES in Polonia. In cei 85 de ani pe care i-a trait, Eva Kor a marcat vietile a sute de mii de oameni prin mesajul ei de a trece peste tragedia Holocaustului, de a gasi iertarea si vindecarea", se arata intr-un mesaj al muzeului infiintat de Eva in 1984, in memoria copiilor care au murit sau au supravietuit experimentelor de la Auschwitz.

Originara din Salaj, ea a fost deportata la Auschwitz in anul 1944 cu familia sa, iar ea si sora sa geamana au fost supuse experimentelor doctorului Mengele. Ambele copile au supravietuit, noteaza adevarul.ro.