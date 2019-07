O pensionara din Marea Britanie si-a indeplinit visul la varsta de 95 de ani atunci cand a zburat pentru prima data cu avionul, experienta pe care a numit-o absolut 'minunata', relateaza joi Press Association.



Gladys Blackburn s-a imbarcat in avion de pe aeroportul din Luton cu destinatia Elvetia pentru ca a dorit intotdeauna sa viziteze Lacul Geneva.

Pensionara, care a mers toata viata in vacante cu masina sau cu trenul, a fost tratata cu un pahar de sampanie la bordul avionului apartinand companiei Easyjet.

Excursia de doua zile a fost organizata de caminul de batrani din Milton Keynes, Buckinghamshire, in care femeia de 95 de ani locuieste, scrie Agerpres.

In trecut obisnuia sa mearga pana la aeroportul local pentru a vedea avioanele care decoleaza si aterizeaza, fara a avea insa sansa de a calatori la bordul unuia.

'Am fost in al noualea cer cand m-au anuntat. Fiind printre nori cu un pahar de sampanie si o asemenea priveliste - a fost minunat, mai bine decat mi-as fi imaginat vreodata. La inceput am fost nelinistita, insa acum as vrea sa o fac din nou', a declarat Gladys Blackburn.

'Gladys a calatorit in strainatate toata viata ei doar cu autocarul. Intotdeauna a fost un vis al ei sa zboare si de ce ar trebui sa se schimbe visele doar din cauza varstei?', a afirmat o ingrijitoare de la centrul unde locuieste femeia de 95 de ani.