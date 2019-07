Japonia a organizat prima sa licitatie publica dedicata carnii de balena dupa ce a reluat in mod oficial vanatoarea comerciala de cetacee la inceputul acestei saptamani, dupa o pauza de 31 de ani, in pofida criticilor internationale aparute pe aceasta tema, informeaza DPA.





O flota nipona a vanat doua balene minke in apele de coasta japoneze, in apropiere de insula nordica Hokkaido, la scurt timp dupa reluarea de luni a vanatorii de balene in scopuri comerciale.

Aproximativ 66 de kilograme de carne de balena au fost aduse in orasul Taiji din vestul Japoniei, unde o licitatie a fost organizata pentru prima data in ultimii 31 de ani. Municipalitatea locala afirma ca acest oras reprezinta locul de nastere al pescuitului de balene in Japonia, scrie Agerpres.

Carnea celor doua balene ucise a fost vanduta la licitatie si in orasul Sendai din nord-estul tarii in cursul zilei de joi, in timp ce mai multe magazine din orasul Kushiro de pe insula Hokkaido au inceput sa vanda la randul lor carne de balena, a anuntat postul national de televiziune NHK.

Japonia a reluat luni vanatoarea comerciala de balene dupa ce a parasit in mod oficial International Whaling Commission (IWC).

The Fisheries Agency a stabilit o cota de 225 de balene pentru acest an, inclusiv 150 de balene Bryde, 52 de balene minke si 25 balene sei.

Japonia a anuntat ca ar putea sa renunte la vanatoarea de balene in Oceanul Arctic in urma criticilor internationale.

Aceasta tara a oprit vanatoarea comerciala de balene in 1988, respectand un moratoriu impus de IWC.

Totusi, aceasta tara a continuat sa vaneze balene "in scopuri stiintifice", o scuza folosita pentru a ocoli carta IWC, permitand astfel Japoniei sa isi continue vanatorile anuale de balene in scopuri comerciale.