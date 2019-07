Femke Halsema, prima femeie aleasa primar la Amsterdam, a anuntat miercuri planuri de reforma a cartierului cu felinare rosii si a celebrelor vitrine in care prostituatele isi asteapta clientii, transmite Reuters.





Halsema a sugerat, printre altele, incetarea folosirii vitrinelor, precum si alte masuri care ar constitui cea mai radicala reforma a comertului cu sex din Amsterdam, la aproape doua decenii dupa legalizarea prostitutiei in Olanda. Ea a sustinut ca schimbarile sunt necesare din cauza mutatiilor sociale, inclusiv a extinderii traficului de persoane si a cresterii numarului de turisti care viziteaza cartierul placerilor. Acestia fotografiaza cu telefoanele femeile din vitrine si difuzeaza imaginile online.

"Cred ca multe din femeile care lucreaza acolo se simt umilite, batjocorite si acesta este unul din motivele din care ne gandim la schimbari", a declarat primarita.

Planurile municipalitatii prevad patru scenarii principale

inchiderea vitrinelor;

inchiderea bordelurilor din centru si mutarea lor in alte parti ale orasului;

reducerea numarului de bordeluri din centru;

aplicarea mai stricta a autorizarii lucratoarelor sexuale din vitrine.

Scenariile sunt descrise intr-un raport intitulat "Viitorul prostitutiei cu vitrine din Amsterdam", care contine si o propunere privind o "zona erotica urbana" cu intrare marcata clar printr-o poarta, similara cu sistemul deja folosit la Hamburg, a precizat Halsema.

Optiunile vor fi prezentate luna aceasta localnicilor si firmelor in adunari publice, inainte de a alege una din variante si de a o supune la vot in consiliul local, anul acesta.

Eforturile anterioare de a controla cartierul cu felinare rosii s-au lovit de opozitia prostituatelor si a firmelor implicate in comertul cu sex, mentioneaza Reuters.

Halsema a declarat ca nu se intentioneaza interzicerea prostitutiei. "Am legalizat prostitutia, deoarece am considerat si consideram in continuare ca prostitutia legala da femeilor sansa de a fi autonome, independente. Incriminarea prostitutiei s-a facut, cred, in Statele Unite si face femeile mult mai vulnerabile", a explicat ea.

Reforma are trei obiective



protectia femeilor fata de conditiile de munca degradante;



reducerea infractionalitatii;



revigorarea unui cartier vechi de 500 de ani, inclus in patrimoniul universal al UNESCO, scrie Agerpres.

O lucratoare sexuala, membra a asociatiei pentru apararea drepturilor prostituatelor PROUD, a declarat agentiei Reuters ca femeile din cartierul vizat se confrunta cu comportamente tot mai lipsite de respect. "Turistii nu stiu sa se poarte in aceasta zona", a afirmat ea, refuzand sa isi spuna numele.