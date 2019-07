Un vulcan de pe insula italiana Stromboli a erupt, proiectand in aer cenusa si invaluind populara destinatie turistica intr-un nor de fum, a anuntat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie, citat de Reuters.



Serviciile de interventie de urgenta au indicat ca in urma eruptiei au fost inregistrate incendii in zona vestica a insulei, situata la nord de Sicilia. Echipajele de pompieri din zonele invecinate au fost alertate, iar o aeronava Canadair actioneaza pentru stingerea flacarilor.

Reactiile turistilor dupa eruptia vulcanului

''Am vazut explozia din hotel. S-a auzit un zgomot puternic'', a declarat Michela Favorito, care lucreaza intr-un hotel din apropiere de Fico Grande, in estul insulei. ''Ne-am acoperit urechile, apoi un nor de cenusa s-a ridicat deasupra noastra. Tot cerul e plin de cenusa, e un nor destul de mare'', a adaugat ea.

*BREAKING-URGENT* The #Stromboli volcano exploded a few minutes ago. Panic and Chaos among the people present on the Island. Many are trying to escape into the sea swimming or in small boats. #Volcano #Sicily #Eolie pic.twitter.com/GeGQ1Q3eBl — Marco M.M. (@meteorologo777) July 3, 2019

Fiona Carter, turista britanica aflata pe insula Panarea, la o distanta de circa 27 de kilometri de Stromboli, a declarat ca a auzit explozia. ''Ne-am intors si am vazut un nor in forma de ciuperca ridicandu-se din Stromboli. Toata lumea a fost in stare de soc. Apoi lava rosie, fierbinte, a inceput sa curga pe munte spre mica asezare Ginostra'', a declarat ea pentru Reuters. ''Norul a devenit din ce in ce mai mare, alb cu gri. A invaluit Ginostra, iar acum a acoperit in intregime Stromboli. Mai multe barci au fost lansate din Stromboli in larg'', a adaugat ea.

Expertul INGV Stefano Branca a declarat pentru Reuters ca pe insula a fost inregistrata o ''eruptie paroxismala'', care are loc in momentul in care magma, supusa unei presiuni ridicate, explodeaza dintr-un rezervor subteran de mica adancime. ''Acestea sunt evenimente de mare intensitate, destul de rare'', a indicat el.

Turistii escaladeaza deseori varful de 924 de metri pentru a privi in craterul vulcanului care arunca deseori in aer roci topite. Nu se cunoaste deocamdata daca erau persoane in apropierea craterului la momentul eruptiei.

Potrivit site-ului geology.com, Stromboli este unul dintre cei mai activi vulcani de pe planeta si a erupt aproape continuu din 1932.

A small ticket on the bucket list done. Yesterday a group of Aussie friends walked the 20 kms to see the crater at Stromboli volcano off Sicily. Ankle and knees in bits today but it’s worth it. pic.twitter.com/gtGrBhb7qO — Matt Williams (@MattRCNM) July 2, 2019

Stromboli, locul in care s-a turnat in 1950 un film cu Ingrid Bergman, face parte din grupul Insulelor Eoliene si a devenit in ultimele decenii o zona preferata de vedete si persoane bogate care doresc sa isi construiasca o casa de vacanta intr-un loc exotic, scrie Agerpres.

Un barbat si-a pierdut viata in eruptia vulcanului din Stromboli

"Din nefericire, un barbat si-a pierdut viata, sunt mai multi raniti, dar niciunul grav", a declarat un membru al echipelor de salvare, Calogero Foti, la postul de televiziune RAI.

Potrivit agentiei de presa AGI, victima este un sicilian in varsta de 35 de ani aflat intr-o excursie cu un prieten brazilian care a fost gasit in stare de soc si deshidratat.

Ei se aflau sub limita de altitudine de 400 de metri dincolo de care este necesara prezenta unui ghid.

O nava a Marinei italiene a fost trimisa la fata locului si a evacuat 70 de locuitori si turisti, potrivit mai multor media.

Insula vulcanica Stromboli, cu o suprafata de 12,6 kilometri patrati si o populatie de circa 500 de locuitori, atrage in fiecare an numerosi turisti inca de la inceputul primaverii. Turistii escaladeaza deseori varful de 924 de metri pentru a privi in craterul vulcanului care arunca deseori in aer roci topite.

Potrivit Institutului national de geofizica al Italiei (INVG), doua explozii uriase s-au produs miercuri pe versantul centru-sud al craterului vulcanului in jurul orelor 14.46 GMT.

Exploziile au fost precedate de scurgeri de lava "din toate gurile active", proiectand o coloana de fum cu o inaltime de doi kilometri, a precizat INVG.

Unul din avioanele serviciilor de pompieri din orasul sicilian Messina, de care depinde Stromboli, nu a fost in masura sa atace incendiile provocate de eruptie din cauza cantitatilor importante de fum, potrivit presei italiene.

'Tourists diving into the sea to avoid lava after Stromboli eruption' https://t.co/8I5a8yZxWz — Daily Mail Online (@MailOnline) July 3, 2019

In decembrie 2002, dupa o eruptie masiva, doua milioane de metri cubi de roca s-au varsat in mare, ridicand un val urias in jurul insulei si provocand importante pagube materiale. Sase persoane au fost ranite.

Stromboli, care face parte dintr-un arhipelag de sapte insule, a devenit celebru in urma filmului cu acelasi nume realizat in 1950 de Roberto Rossellini cu Ingrid Bergman in rolul principal.