Karen Mason sustine ca a vazut din intamplare pasarile pe plaja St. Pete, in apropiere de Tampa, iar prin fotografiile postate pe retelele de socializare lanseaza un indemn de responsabilizare: "Daca fumati, nu va lasati chistoacele in urma".

In egala masura, a fost surprins si puiul de pasare, care a luat in cioc chistocul de tigare, care poate fi destul de usor confundat cu mancarea de catre pasari, noteaza adevarul.ro.

"Multe pasari sunt curioase in legatura cu lucrurile pe care le aruncam cu atata usurinta si deseori investigheaza pentru a afla daca e vorba de hrana sau nu. Din pacate, acest parinte a decis ca chistocul de tigara este ceva ce poate fi oferit drept mancare puiului. Natura se chinuie sa se adapteze lucrurilor pe care noi le facem planetei noastre; in fiecare an vedem din ce in ce mai multe animale prinse, ranite sau omorate de obiecte facute de om.

Chiar vedem si gunoaie care sunt folosite pe post de materiale pentru cuiburi. Din pacate, pentru unii oameni aruncarea gunoaielor la intamplare pare inofensiv, sau in cel mai rau caz, ceva care strica un peisaj, dar, astfel de imagini dezvaluie adevaratul impact pe care gunoaiele il au asupra vietii salbatice", sustine un purtator de cuvant al Societatii Regale pentru Protectia Pasarilor.