O femeie crestina din Indonezia, care a intrat intr-o moschee insotita de un caine si fara sa isi scoata pantofii, a fost pusa sub acuzare pentru blasfemie, in pofida dovezilor ce atesta ca persoana suferea de o maladie mintala, a anuntat miercuri Politia indoneziana, citata de DPA.



In varsta de 52 de ani, femeia a fost arestata dupa ce a patruns intr-o moschee aflata in apropiere de Jakarta, duminica, incaltata si purtand in brate un caine, fapte percepute ca fiind ofensatoare de catre musulmani, care considera ca saliva canina este o substanta murdara.

O inregistrare video care o arata pe femeie in timp ce striga in directia paznicilor acelei moschei din orasul Bogor a fost distribuita masiv pe retelele de socializare, generand reactii furioase din partea rezidentilor musulmani. De asemenea, femeia a putut fi auzita in inregistrare in timp ce spunea ca este de religie catolica.

Ea a fost declarata bolnava mintal dupa o examinare psihiatrica la un spital al politiei din Jakarta, a anuntat Andy M Dicky, seful Politiei din Bogor.

Politia afirma ca dosarul medical al femeii arata ca aceasta a fost diagnosticata cu schizofrenie paranoida in 2013.

"Inca procesam cazul. Inregistrarile psihiatrice vor fi analizate la tribunal si vor fi considerate o circumstanta atenuanta de catre judecatori", a adaugat seful Politiei din Bogor.

Jusuf Kalla, vicepresedintele Indoneziei, i-a indemnat pe cetatenii musulmani ai tarii sa isi pastreze calmul si sa nu reactioneze in maniere exagerate, scrie Agerpres.

"Nu ne vom razbuna, deoarece fapta ei este dezaprobata si de religia de care ea apartine", a precizat Jusuf Kalla.