O lebada care incerca sa isi protejeze puii a atacat si ucis un caine sambata intr-un parc din Dublin, informeaza marti publicatia britanica The Independent.



Cocker-ul spaniel inota in iazul din Bushy Park, in Terenure, o suburbie rezidentiala din Dublin, in apropierea unui grup de lebede si de pui ai acestora cand una dintre ele s-a despartit de celelalte si s-a indreptat spre caine, informeaza Agerpres.

"Am inceput sa tipam la lebada, incercand sa-i distragem atentia", a explicat pentru Irish Times un barbat care hranea ratele din iaz.

"Saracul caine nu si-a dat seama ce se intampla si a inotat direct spre lebada", a povestit el.

Pasarea a atacat apoi cainele, lovindu-l "cu o aripa, apoi cu cealalta". "Dupa trei patru lovituri, cainele era terminat", a completat el.

Atacul s-a incheiat in cateva secunde si a fost extrem de socant pentru privitori, a precizat barbatul.

Potrivit martorului, proprietarul cainelui a fost atat de socat, incat a scapat telefonul in iaz.

Responsabilii parcului au sosit sa recupereze corpul cainelui din apa. Ei au promis ca vor amplasa panouri temporare pentru a avertiza oamenii despre pericolele la care se expun cainii care intra in iaz.