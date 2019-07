Medicii au decis oprirea tratamentelor administrate pentru mentinerea in viata a unui francez tetraplegic al carui caz a divizat familia acestuia si a ajuns la Organizatia Natiunilor Unite (ONU), relateaza marti Reuters.



O sursa din cadrul familiei a declarat marti, sub protectia anonimatului, ca medicii vor inceta in cursul zilei administrarea tratamentelor care il mentin in viata pe barbatul in cauza - Vincent Lambert.

Mama lui Lambert a inaintat luni cazul la ONU in speranta ca presiunea diplomatica va ajuta la mentinerea in viata a fiului sau, trecand peste dorinta celorlalti membri ai familiei care au sustinut ca este mult mai uman ca tratamentul sa fie stopat, scrie Agerpres.

Nepotul barbatului, sotia lui, Rachel si cei cinci frati si surori ai acestuia au afirmat ca Vincent Lambert ar fi preferat sa moara decat sa traiasca in aceasta stare. El nu a lasat instructiuni anticipate in acest sens, insa sotia lui este mostenitoarea sa legala.

Parintii pacientului, catolici militanti, au sustinut ca fiul lor are doar un handicap.

Avocatii parintilor lui Lambert au anuntat ca vor depune o plangere pentru "crima cu premeditare" impotriva medicului care ar ordona oprirea tratamentelor.

Curtea de Casatie a hotarat vineri ca tratamentele care il mentin in viata pe Vincent Lambert pot fi oprite. A fost astfel anulata decizia Curtii de Apel din Paris, care, la 20 mai, a ordonat reluarea procesului de hidratare si alimentatie al lui Vincent Lambert.

La 20 mai, Curtea de Apel din Paris, sesizata de parintii lui Lambert, ordonase ca tratamentele sa fie reluate pana cand Comitetul international pentru drepturile persoanelor cu handicap din cadrul ONU se va pronunta pe fondul acestui dosar.

Cazul lui Lambert, un pacient tetraplegic in varsta de 42 de ani, aflat de peste 10 ani in stare vegetativa in urma unui accident de masina, a devenit reprezentativ pentru dezbaterea din Franta privind incetarea vietii.