Circa 1,8 milioane de adulti au renuntat la fumat in Anglia, potrivit noilor cifre prezentate de NHS Digital care arata ca 5,9 milioane de persoane au fumat in 2018 (14,4% din populatie), fata de 7,7 milioane in 2011 (19,8% din populatie), relateaza Press Association.



In Marea Britanie, 14,7% dintre adulti fumeaza - in Scotia traind cei mai multi fumatori (16,3%), urmata de Tara Galilor ( 15,9%), Irlanda de Nord (15,5%) si in final de Anglia.

In 2018, fumatorii cei mai numerosi se aflau in randul adultilor cu varste cuprinse intre 25 si 34 de ani (19%), in timp ce in randul persoanelor cu varste de 65 de ani si peste se gaseau cei mai putini fumatori (8%).

Utilizarea tigarilor electronice continua sa creasca, 6,3% dintre adulti folosind acest tip de dispozitive in 2018, in crestere cu 5,5% fata de anul precedent. Mai mult de jumatate (51,5%) dintre cei care foloseau tigari electronice au declarat ca ii ajuta sa renunte la fumat, scrie Agerpres.

Datele publicate au aratat de asemenea o usoara crestere a numarului de internari in spital din cauza bolilor legate de fumat, 489.300 de internari in 2017-2018, o crestere de 1% fata de 2016-2017.

Un numar de circa 77.800 de persoane au murit din cauza fumatului in 2017, similar cu anul precedent, insa in scadere cu 6% fata de 2007.