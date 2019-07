La putin timp dupa decolare aeronava s-a prabusit si a luat foc in urma impactului, a anuntat un oficial al Departamentului de Pompieri.

Darci Neuzil, directorul adjunct al aeroportului, a informat ca aeronava se indrepta catre Florida. Potrivit autoritatilor locale, nu sunt victime in afara persoanelor aflate in avion, deoarece nimeni nu se afla in hangar in momentul prabusirii.

Potrivit unor surse citate de CBS, cauza prabusirii ar fi o defectiune la motor, insa informatia nu a fost confirmata oficial.