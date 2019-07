Papa Francisc a salutat duminica intrevederea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un si si-a exprimat speranta ca aceasta intalnire va reprezenta un nou pas pe drumul catre pace, relateaza Reuters.



"In ultimele cateva ore am vazut in Coreea un bun exemplu al culturii intalnirii. Salut protagonistii si ma rog ca un astfel de gest semnificativ sa reprezinte un pas in plus pe drumul catre pace, nu numai pe aceasta peninsula, ci pentru binele intregii lumi", a declarat el in rugaciunea saptamanala in fata credinciosilor adunati in Piata Sf. Petru din Roma, potrivit Realitatea.net.

Donald Trump a devenit duminica primul presedinte american care a pasit pe teritoriul Coreii de Nord atunci cand s-a intalnit cu liderul Kim Jong Un in Zona Demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei.

Liderul de la Casa Alba a trecut granita care marcheaza separarea celor doua Corei, in satul Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul din 1953. Insotit de liderul de la Phenian, miliardarul american a facut cativa pasi pe teritoriul nord-coreean.