Presedintele american Donald Trump a intrat mergand pe jos duminica in Coreea de Nord, facand cativa pasi alaturi de liderul tarii Kim Jong Un si fiind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul acestei tari, relateaza AFP.

Liderul de la Casa Alba Casei Albe a trecut granita care marcheaza separarea celor doua Corei, in satul Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul din 1953. Insotit de liderul de la Phenian, miliardarul american a facut cativa pasi pe teritoriul nord-coreean.

"Este o zi minunata pentru lume", a spus Trump. "Aceasta inseamna ca vrem sa punem capat unui trecut nefericit si ca incercam sa cream un nou viitor", a declarat liderul de la Casa Alba. Cei doi lideri si-au strans mana, potrivit Agerpres.

Presedintele SUA Donald Trump a sosit duminica in Zona Demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei pentru o intalnire istorica asteptata cu numarul unu nord-coreean Kim Jong Un. Acesta a acceptat in ultimul moment o invitatie a presedintelui SUA de a se intalni in DMZ, in momentul in care apropierea dintre cele doua tari da semne de blocaj din cauza disputei asupra programului nuclear al Phenianului.