In Roma, pe langa canicula, turistii si localnicii se mai confrunta cu o problema: mormanele de gunoaie de pe strazile capitalei Italiei.



Problema este una veche, insa locuitorii au ajuns la limita rabdarii:

"Seara nu putem sta afara din cauza mirosului. Nu pot nici sa-mi plimb cainele, nu putem merge pe trotuar. Este o rusine! Am vazut si sobolani. O sa ne imbolnavim de holera".

"Traim ca in lumea a treia sau chiar a patra. Nu sunt solutii. Nu pot sa inteleg. Doamna primar ar trebui sa vina sa se plimbe pe aici, ca le ea in cartier, unde am fost, totul este in regula".

Autoritatile nu strang gunoaiele de pe strazi pentru ca nu au unde sa le duca. In anul 2013, principala groapa de gunoi unde ajungeau gunoaiele italienilor a fost inchisa, iar de atunci problema a ramas fara rezolvare.

Problema este si mai grava de cand valul de canicula a "lovit" capitala Italiei, iar mirosul emanat devine insuportabil.

"Garbage crisis" in Rome=every trash day in #NYC Rome doctors warn of health hazards from city's garbage woes https://t.co/58fcxxLtmj — Greg Keller (@Greg_Keller) June 27, 2019

Medicii atentioneaza cu privire la riscul unor epidemii

.@AP: Rome doctors warn of health hazards from city's garbage woes https://t.co/9cBZCnc0K8

Via Gregorio VII near the Vatican yesterday: pic.twitter.com/fbhUS6ROxI — Edward Pentin (@EdwardPentin) June 26, 2019

"Unele animale cauta in gunoaie, cum sunt pescarusii, sobolanii, sau chiar cainii si pisicile. Se infecteaza si apoi, prin fecale si urina, imprastie acele infectii", avertizeaza medicul italian Roberto Volpe de la Consiliul National de Cercetare, citat de gds.ro.

Da ieri sera ad ora c’è un leggero aumento.. fa caldo. Un odore forte.. @RiprendRoma #romamia dopo 43 anni vederla così fa male.. pic.twitter.com/ndv1UXQX7B — Ferzan Ozpetek (@FerzanOzpetek) June 24, 2019

Medicul mai expune o alta problema: "Cateodata oamenii sunt atat de exasperati de mirosurile neplacute, incat cred ca o solutie e sa dai foc gunoiului. Acest lucru este foarte periculos. (MUSCA) Poate fi periculos pentru cei care sufera de astm. In plus, arderea gunoiului poate degaja dioxina, care este un factor de risc pentru cancer"