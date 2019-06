Cea mai varstnica supravietuitoare din Franta a lagarului de concentrare nazist de la Auschwitz a decedat la varsta de 101 ani, a anuntat vineri Administratia prezidentiala franceza, potrivit dpa.



Presedintele Emmanuel Macron i-a adus un omagiu Henriettei Cohen, decedata luni, pe care a numit-o o ''femeie curajoasa, puternica, generoasa si consecventa''.

Henriette Cohen si soacra sa au fost arestate in mai 1944 de politia secreta nazista Gestapo dupa o razie in apropiere de Marsilia ocupata. Soacra sa a a fost ucisa in camerele de gazare de la Auschwitz-Birkenau, dar Cohen a supravietuit, reusind sa se intoarca in Franta in ianuarie 1945, scrie Agerpres.

Ulterior, s-a reintalnit cu sotul sau si cele doua fiice ale lor, care scapasera de politia secreta nazista si fusesera ascunsi de localnici.

Ca multi alti supravietuitori ai Holocaustului, initial Henriette Cohen nu a dorit sa discute despre experienta sa traumatizanta.

''In cele din urma, dupa 40 de ani de tacere, ea a gasit puterea de a se destainui si a le povesti celor foarte tineri despre atrocitatile din lagarele de concentrare, 'astfel incat nimeni nu ar putea nega Holocaustul', potrivit propriilor cuvinte'', releva o declaratie a Palatului Elysee.

Istoricii considera ca regimul nazist din Germania a ucis intre 1,1 milioane si 1,5 milioane de oameni numai in lagarul de la Auschwitz-Birkenau in Al Doilea Razboi Mondial. Majoritatea victimelor au fost evrei. In total, 6 milioane de evrei au fost omorati in timpul Holocaustului.