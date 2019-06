O tanara de 21 de ani din Statele Unite a fost atacata, in fata parintilor, de trei rechini in timp ce inota. Fata care a murit se afla in vacanta in Bahamas.



Jordan Lindsey facea snorkeling langa in Insula Rose, in Atlanticul de Nord, in momentul in care a fost atacata.

Parintii, care erau in vacanta cu ea, sustin ca au observat cum rechinii se apropiau de fiica lor si au strigat sa o atentioneze, insa, din pacate, tanara nu i-a auzit la timp.

Cei trei rechini i-au smuls bratul drept, au muscat-o de mana stanga, de picioare si de spate.

College student Jordan Lindsey killed by three sharks while snorkeling during Bahamas vacation was ‘devoted an - New York Daily News https://t.co/nkHAWm9QWM pic.twitter.com/qXyU3qS7xf — School Money (@schoolmoneyorg) June 27, 2019

A fost transportata de urgenta la Spitalul din Nassau, insa echipajul medical nu a putut decat sa constate decesul, noteaza stirileprotv.ro.

"Putem confirma ca un cetatean american a murit in Bahamas din cauza ranilor suferite in urma unui atac al rechinilor pe 26 iunie", a spus un purtator de cuvant al Departamentului de Stat pentru ABC News.

Trupul tinerei va fi supus unei autopsii si apoi va fi transportata in California de Ambasada SUA.

'Ne e deja foarte dor de ea. Era foarte iubitoare, iubea toate animalele. Este o ironie ca a murit atacata de un rechin", a declarat tatal fetei pentru NBC.