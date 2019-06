Doi atentatori sinucigasi s-au aruncat in aer joi in atacuri separate care au vizat fortele de ordine in capitala Tunisiei si au provocat moartea unui politist si ranirea mai multor persoane.



Inca nu se stie cine se afla in spatele atacurilor, care au loc cu cateva luni inainte de alegeri si in perioada de varf a unui sezon turistic in care Tunisia spera sa atraga un numar record de vizitatori, scrie Libertatea.ro. Primul atentat sinucigas a vizat o masina de patrulare a politiei de pe o strada din centrul capitalei Tunis. In acest atac, un politist a fost ucis si unul ranit, la fel ca si trei civili, potrivit Ministerului de Interne. La putin timp dupa aceea, un al doilea atentator sinucigas s-a aruncat in aer in fata unei sectii de politie din cartierul al-Qarjani, relateaza Reuters, provocand ranirea a patru persoane. Potrivit France Presse, al doilea atac a vizat un complex unde isi au sediul serviciile Garzii nationale si ale politiei judiciare, a declarat pentru agentie purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Sofiene Zaaq. Unitati de politie puternic inarmate au izolat locurile celor doua atacuri sinucigase Tunisia se confrunta cu grupuri militante care opereaza in zone izolate din apropierea frontierei cu Algeria dupa revolta care a dus la inlaturarea dictatorului Zine Abidine Ben Ali in 2011. In octombrie anul trecut, o femeie s-a aruncat in aer in centrul capitalei Tunisiei, ranind 15 persoane, printre care si zece politisti. A fost atunci o explozie care a intrerupt o perioada mai lunga de acalmie dupa atentatele din 2015. Securitatea s-a ameliorat in Tunisia dupa ce autoritatile au impus stare de urgenta in noiembrie 2015 dupa doua atacuri sangeroase - unul la un muzeu din Tunis si altul pe o plaja din Sousse. Un al treilea atac a vizat garzile prezidentiale din capitala si s-a soldat cu 12 morti. Gruparea terorista Statul Islamic a revendicat responsabilitatea. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

