O turista in varsta de 23 de ani a fost amendata cu 250 de euro pentru ca purta doar costum de baie in Venetia, informeaza dpa.





Turista, care era din Canada, a primit amenda dupa ce a fost gasita in parcul Giardini Papadopoli, in costum de baie, transmite agentia de stiri italiana ANSA.

In Venetia este interzis sa umbli in costum de baie sau topless in centru istoric, in spatiile publice, in transportul in comun sau la volan, potrivit g4media.ro.

Italia, precum restul Europei, se lupta cu un val de canicula.

De asemenea, un barbat din Germania a fost oprit de autoritati pentru ca purta doar o casca si o pereche de sandal. I s-a permis sa continue drumul dupa ce s-a identificat si si-a spus o pereche de pantaloni scurti.